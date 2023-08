Fiamme divorano due autovetture nella notte

BOJANO. Un fenomeno che oseremmo dire in netta espansione: quello dell'incendio di autovetture, tra matrice dolosa e forse carente manutenzione. Sulle cause dell'ultimo rogo, divampato nella notte, intorno alle 4.20, a Bojano, indagano Carabinieri della compagnia matesina e Vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo.

L'incendio ha divorato due veicoli in sosta in via Turno, sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma e la squadra del 115.