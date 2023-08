Scontro tra due auto al nucleo industriale, conducente e un 17enne portati al San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale in via Enzo Ferrari nella tarda mattinata di oggi, lungo l'arteria che porta al Cosib. Coinvolte due autovetture, una Jeep e una Volkswagen Polo. Due le persone rimaste contuse, il conducente della Polo e un 17enne che viaggiava con lui.

Sono stati soccorsi e trasferiti dal 118 Molise all'ospedale San Timoteo, con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli, per gli opportuni accertamenti. Intervenuti anche Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area del sinistro e una delle vetture incidentate, nonché la Polizia per i rilievi del sinistro.