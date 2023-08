Scontro in via Sangro, sul posto anche i Vigili del fuoco

TERMOLI. Incidente stradale in via Sangro, nel tardo pomeriggio di oggi. È avvenuto nel tratto che precede la curva sovrastata dalla Tangenziale. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e i Vigili del fuoco, oltre alla Polizia locale.

Le persone rimaste coinvolte sono state trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Conseguenze sulla circolazione e in particolare sulle linee 1 e 1/ del trasporto locale Gtm, che hanno dovuto sospendere la corsa e aggirare il luogo del sinistro, recuperando in stazione le persone che stavano attendendo.