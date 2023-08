Chi segnala e chi ruba, scooter portato via sul lungomare: furti senza tregua

TERMOLI. Macchina staffetta, furgone, "palo" e ladro. È il corredo delinquenziale che nella giornata di ieri non ha mancato di aver fatto danni ancora una volta in questa estate 2023 caratterizzata da furti a raffica di veicoli, a 2 e a 4 ruote.

Erano le 13.19, dovizia di particolari nella segnalazione che un solerte cittadino ha fatto alle forze dell'ordine, dal lungomare Nord Cristoforo Colombo. Consumato un furto di scooter in pochi attimi, con un tizio che ha segnalato il bersaglio da asportare e in men che non si dica il motociclo è stato caricato su un furgone, col complice che poi si è dileguato in macchina al seguito.

Scena che è stata immortalata e girata direttamente alle forze dell'ordine, nell'auspicio di un intervento tempestivo, anche perché pare che le immagini fossero nitide anche nell'individuare i banditi coinvolti.