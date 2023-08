Morsa alla mano da un ratto in pieno centro, 20enne medicata in ospedale

TERMOLI. Passeggiare verso casa nella notte d’agosto e far scorrere il braccio sulla transenna para pedonale di un marciapiede in pieno centro. Tutto questo appare normale, ma non per una 20enne, che ha subito una disavventura assurda. Nel mettere la mano su quell’arredo urbano ha trovato un ratto che evidentemente impaurito e disturbato l’ha morsa.

Immediata la corsa all'ospedale San Timoteo, dove i medici le hanno somministrato l'antitetanica e l'hanno medicata, prima di dimetterla e di prescriverle una terapia farmacologica a domicilio.

È accaduto all’1.40 della notte tra domenica e lunedì scorsi.