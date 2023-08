Divampa un incendio nei pressi del Cigno, sul posto i Vigili del fuoco

LARINO. Ennesimo incendio nel basso Molise in questa estate 2023. È divampato intorno alle 14. Sul posto intervenuta la squadra in turno dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, impegnati a estinguere le fiamme, che hanno avuto origine, con ogni probabilità, da un terreno agricolo soprastante, che si stavano propagando a valle in prossimità del torrente Cigno.