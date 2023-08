La sinergia vincente dei volontari antincendio: «Fare squadra a tutela del territorio»

BASSO MOLISE. Di oggi pomeriggio l’ultimo incendio segnalato. In questa torrida estate 2023, caratterizzata da roghi diffusi, anche se per fortuna, non emergenze particolari, se non la vastità del territorio aggredito dalle fiamme, assieme ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile regionale, dal territorio giunge un bel ringraziamento ai volontari. «Lasciano famiglia, svago e altri impegni per correre dove divampano roghi». Un operato che non passa inosservato, affatto.

Molto importante il contributo fornito sull’antincendio boschivo. In basso Molise c’è stata una sinergia molto efficace che ha unito tre associazioni di Protezione civile: Cvp Campomarino, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Molise e Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo delegazione di San Martino in Pensilis.

Più risorse umane per un unico obiettivo, tutelare il nostro territorio. «Noi abbiamo scelto di prevenire e per prevenire serve l’unione che costituisce la forza, con colori di divise diverse, lavori differenti, ma tanta volontà e passione», ci ha rimarcato Mariangela Sforza, che sulla campagna Aib 2023 intende a nome delle tre associazioni ringraziare tutti i volontari che da quest'estate e anche nelle festività lasciano famiglia, svago e tempo libero per correre sugli incendi e tutelare il patrimonio ambientale. «La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra. La cosa più bella del lavoro di squadra è che hai sempre qualcuno dalla tua parte. Bravi tutti». Un pensiero venuto dal cuore.

