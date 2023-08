Ladri d'auto inseguiti a Ururi dai Carabinieri

URURI. Ladri d'auto inseguiti dai Carabinieri a Ururi, in pieno centro abitato. Una Golf con targa tedesca è stata fermata per un controllo e i banditi, appena capito di essere in trappola, hanno provato a dileguarsi, venendo inseguiti dai militari dell'Arma dei Carabinieri e poi hanno abbandonato l'automobile e sono fuggiti a piedi nelle zone circostanti, poi sono stati visti scappare con una Bmw 320.

La vettura che è stata "lasciata" di corsa era stata probabilmente rubata. Nella notte sono proseguite le ricerche nella zona. L'intero paese è entrato in subbuglio.