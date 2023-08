Incidente su viale Pertini, centauro 30enne finisce al San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale nella tarda serata di ieri, su viale Pertini a Termoli. Intorno alle 22.20, un 30enne in sella al proprio scooter ha perso il controllo del veicolo a due ruote, per evitare un'autovettura, ed è rovinato a terra.

È accaduto nei pressi dell'innesto per la Tangenziale Sud. Il 30enne è stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e trasportato con alcune escoriazioni subite nell'impatto al suolo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per le medicazioni e gli accertamenti del caso. Intervenute anche le forze dell'ordine.