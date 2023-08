Proseguite le ricerche del 54enne disperso alle Isole Tremiti

TERMOLI. Notte drammatica quella vissuta tra le Isole Tremiti e Termoli, apprensione per le sorti del 54enne termolese disperso dal pomeriggio di ieri, quando non è più riemerso in superficie dopo un'ultima immersione.

Le ricerche da parte del personale specializzato, coordinato dalla Capitaneria di Porto di Termoli prosegue nelle acque a Sud di San Nicola.

La comunità termolese segue con grande trepidazione le operazioni. Il 54enne, peraltro sub molto esperto, si era tuffato per una ultima immersione, dopo alcune ore trascorse con altre due persone, su un gommone.