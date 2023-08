Sgomento e cordoglio per la tragica scomparsa di Gianluca De Luca

TERMOLI. La tragica scomparsa del 54enne Gianluca De Luca ha sconcertato la comunità termolese, che sta lasciando traccia sui social del dolore e dello sgomento per questa morte così prematura.

«Hai lasciato un vuoto dentro di noi Gianluca. Un vuoto incolmabile. L' amico che sapeva fare tutto! Che era sempre pronto a risolvere qualsiasi problema tecnico. Sino all' ultimo abbiamo sperato ...sperato di riaverti qui con noi a discutere, scherzare, condividere tante passioni che ci tenevano legati. Non sarà facile pensare che non ci sei più!»

«A nome di tutti gli operatori turistici della costa molisana, il Sib Sindacato Italiano Balneatori - Confcommercio Molise esprime profondo cordoglio, unendosi al dolore della famiglia, per la scomparsa del collega e amico Gianluca De Luca, storico gestore del Lido Anna di Termoli», si esprime così il presidente del Sib Molise, Domenico Venditti.

Dopo la tragica notizia della scomparsa di Gianluca De Luca, sono tanti i messaggi di cordoglio che si rincorrono sui social. Sgomento, incredulità e dolore.

Sono tanti gli utenti della rete che lasciano un loro pensiero su Gianluca. Tra questi la collega giornalista Valentina Fauzia che lo ricorda così. «Le prime immersioni le ho fatte con te. Sei tu che mi hai insegnato a non aver paura del blu più profondo e a riposare a pancia in su guardando la luce che entra nell'acqua. A restare immobili per farsi baciare dai pesci. Un giorno forse ci ritroveremo tutti nello stesso mare. Buon viaggio Gianluca».

Anche Andrea Montesanto ha voluto scrivere due parole per De Luca. «È con il cuore pesante che apprendo la triste notizia della scomparsa di Gianluca De Luca. Le parole sembrano non essere sufficienti per esprimere quanto mi dispiaccia per questa perdita. Gianluca è diventato non solo il mio istruttore di SUB sin da piccolo, ma anche un compagno di avventure in mare. Le giornate passate con lui sono state piene di emozioni...tra risate e paure che puntualmente mi faceva prendere. . .

Il mare ha sempre rappresentato uno dei nostri legami più forti, e ora sembra incredibile che sia stato proprio il mare a portarlo via. Vorrei inviare a te, caro amico, un ultimo saluto. Che tu possa trovare pace e serenità. Ai tuoi cari, voglio esprimere le mie più sincere condoglianze. Riposa in pace, Gianluca».

Tanti altri messaggi da chi lo ha voluto bene. «In mare, alle Tremiti che tanto amavi...solo così te ne potevi andare. Qualunque cosa sia successa, spero che non te ne sei nemmeno accorto e che tu stia continuando a fare quello che hai sempre amato fare, con la tua simpatia e allegria, come un ragazzino.

Ciao Gianlu, unico, sorridente, amichevole e inimitabile. Riposa in pace.

Tristezza infinita, l’unica consolazione è sapere che gli ultimi attimi della sua vita si li ha vissuti tra le profondità del mare il luogo da lui tanto amato. Gianluca la tua casa era il mare, eri una potenza, conosciuto da tutti.

Un vulcano sempre in eruzione. Quanti scherzi mi hai fatto... Questo no, non me lo aspettavo.

Te ne sei andato nel posto che più hai amato e mi viene in mente fra le lacrime... La tua casa era il. Mare e con un fiume non lo potevi cambiare».

E molti chiedono la sospensione della Sagra del pesce.