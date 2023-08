Brucia la montagna di Venafro, fiamme vicino alle abitazioni

VENAFRO. Incendio di vaste proporzioni divampato a Venafro nella serata di oggi. Brucia la montagna e le fiamme lambiscono le abitazioni. Almeno venti le squadre tra Vigili del fuoco e Protezione civile sul posto.

Intervenuto sui social anche il sindaco Alfredo Ricci:

«Siamo in costante contatto coi Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia per far convergere sul luogo dell’incendio quante più squadre possibili di operatori, volontari e protezione civile anche da fuori provincia. La situazione è attenzionata anche dalla Prefettura.





Abbiamo isolato con la Polizia municipale, sempre in raccordo con le forze dell’ordine, alcune strade, ma evitiamo di avvicinarsi alle aree interessate solo per “curiosità”, perché potrebbero crearsi intralcio alle operazioni di spegnimento e pericoli per l’incolumità delle persone. Si sta prospettando un quadro davvero desolante che lascerà purtroppo il segno per molto tempo…»

