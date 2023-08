Alfonso Grande è il nuovo comandante di stazione dell'Arma a Termoli

TERMOLI. Ad appena un giorno dal saluto, commosso, del predecessore, oggi la stazione Carabinieri di Termoli ha un nuovo e autorevole comandante, è il Luogotenente Carica Speciale Alfonso Grande, di origini campane, laureato, sposato e con due figli.

Arruolatosi nel 1990, dopo due anni di permanenza presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri (RM) e Vicenza, subito è stato impiegato, quale sottordine, presso il Comando della Stazione Carabinieri di Bari Carrassi (BA), per poi proseguire la sua lungimirante carriera al Comando delle Stazioni Carabinieri di Santa Croce di Magliano (1999-2015) di Montenero di Bisaccia (2015-2018) e Petacciato (2018-2020) nonché rivestire, dal 2020 ad oggi il delicato, importante ed impegnativo comando della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli.

Nella sua prolungata e fulgida carriera è stato insignito di numerose onorificenze, fra le quali, la Medaglia Commemorativa concessa dal Ministero della Difesa per il soccorso fornito in occasione del terremoto del 31 ottobre 2002 nelle Province di Campobasso e Foggia, la Medaglia d’Oro per lungo comando, la Medaglia d’argento per lungo comando Stazione Carabinieri, la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare, l’attestato di pubblica benemerenza della Protezione Civile sempre per il terremoto del 2002. Diversi anche gli encomi, elogi ed apprezzamenti riconosciuti dalla scala gerarchica e dalle autorità civili per le diverse attività che lo hanno visto protagonista, tra i quali spicca il doppio riconoscimento concesso dal Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, prima come miglior Comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise e poi come Miglior Comandante per la meritoria attività svolta nel servizio d’istituto.

Uomo dinamico e sportivo in possesso di numerosi brevetti sportivi militari rilasciati dai paritetici comandi militari esteri e civili: Brevetto di lancio con il paracadute, Brevetto sportivo Tedesco DOSB Deutsches Sportabzeichen, brevetto di salvataggio in mare.

Vieppiù in possesso di numerose abilitazioni e specializzazioni militari: Corso Interforze di Formazione alla prevenzione antidroga, Corso sulle tecniche d’intervento operativo, Certificazione per l’impiego in missioni all’estero, addestramento in materia NBCR.

Nella sua prestigiosa carriera, soprattutto, nell’ultimo triennio, ha svolto e si è distinto nello svolgimento delle più complesse e articolate attività d’indagini nel territorio di competenza della compagnia di Termoli, comprendente ben 16 Comuni, in materia di stupefacenti, reati predatori, reati contro la persona, reati connessi alla violenza di genere ed in materia di “Codice Rosso”.

Nell’assumere il nuovo e prestigioso incarico di Comando della Stazione Carabinieri di Termoli, il Luogotenente Grande da subito ha delineato e ribadito la propria mission: prossimità ed attenzione al cittadino, al fine di poter garantire e far percepire sicurezza e giustizia ed impedire che lo stesso patisca situazioni di “vittimizzazione secondaria”, anche per circostanze burocratiche ed inutili attese. La tutela ed il rispetto della popolazione devono essere al primo posto nell’azione sinergica dei Carabinieri.

Al Luogotenente Grande vanno i più sinceri e fervidi auguri di buon lavoro che, visti i propri precedenti professionali, sicuramente saranno provvidi di ulteriori traguardi e successi sotto ogni profilo, professionale, sociale e familiare.