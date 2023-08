«Un padre, un amico, una persona solare», l'affetto per Gianluca De Luca

TERMOLI. Si svolgeranno domani, sabato 26 agosto, alle ore 11, nella chiesa di Sant'Antonio, partendo dalla casa funeraria Iovine, i funerali di Gianluca De Luca.

Ne danno il doloroso annuncio: la figlia Anna, la mamma Anna, il fratello Francesco, la cognata Rosalba, Il nipote Leonardo, Petronilla e tutti i familiari.

La prematura scomparsa di Gianluca De Luca lascia dolore e sgomento non solo nella comunità termolese ma anche negli amici e clienti del Lido Anna, dove Gianluca era titolare.

I messaggi di cordoglio e ricordo non si placano, si rincorrono sui social. Difficile da accettare, troppo triste immaginare di non vederlo più.

I ricordi restano ma il dolore non passa.

Ecco alcuni messaggi di chi lo ha conosciuto.

«Solo tre giorni fa mi avevi promesso che avremmo festeggiato la fine stagione con un ultimo tour per mare!!!Prendendomi per culo come facevi al tuo solito… mai sgarbato però e mai offensivo… perché eri così!!! Spontaneo …ed il mare la tua vita!!! E con il tuo mare hai deciso di lasciarci… in questa foto scattata durante i nostri tour me ne hai dette di tutti i colori che non ti dovevo fotografare ma è’ quella che più ti rappresenta!!

Non c’è posto per le domande adesso Gianluca ma solo i ricordi indelebili che hai lasciato in ognuno di noi. Fai buon viaggio Gianlù».

«Ciao Gianluca ti ricordo sempre con affetto, un ragazzo di una gentilezza unica, avevi ancora una vita davanti ma il destino ha voluto così, riposa in pace e porta il tuo sorriso fin lassù».

E ancora, “Mio istruttore di sub. Un grandissimo amico quasi un padre. Una delle persone più solari che io abbia conosciuto. addio Gianluca.

Il tuo eroe, come mi chiamavi tu”.

“Da piccola andavo sempre a mangiare la pizza con la mia famiglia al suo ristorante ed era sempre sorridente e gentile. Possa dare forza alla sua famiglia e proteggerla dall’alto”.