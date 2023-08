Tentati furti in pieno giorno a Guglionesi, accorrono le gazzelle dell'Arma

Tolleranza zero

Tolleranza zero ven 25 agosto 2023

GUGLIONESI. Un rimedio va comunque escogitato e assunto. Troppi, davvero troppi gli episodi e le segnalazioni di furti e tentati furti che vengono perpetrati ai danni di residenti e turisti nel basso Molise.

Quelli che giungono alla ribalta, peraltro, sono la punta dell'iceberg rispetto a quelli denunciati. Poi vi è un livello ulteriore, dettato dalla sfiducia nel sistema giudiziario, coloro che nemmeno denunciano.

Dopo la scorribanda di due sere fa a Ururi, con la gente scesa in strada, nel pomeriggio di oggi il teatro banditesco si è trasferito, copione alla mano, in quel di Guglionesi, dove due gazzelle dell'Arma dei Carabinieri sono intervenute con decisione, dopo le notizie di alcuni colpi che sono stati "approcciati", diciamo così, in paese.

L'allarme gira sui social e vedrebbe tre uomini a bordo di una Matiz celestina aggirarsi per le vie del paese in cerca di intrufolarsi nelle abitazioni. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Termoli e Larino.