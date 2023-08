Auto contro scooter in via Fortore, ragazzo trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Agenti della Polizia municipale, Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi in via Fortore, per le conseguenze di uno scontro avvenuto tra auto e scooter.

Il ragazzo in sella al motociclo è rimasto contuso e per questo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per gli opportuni accertamenti.