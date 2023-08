Incendio sul litorale Nord: fiamme nel terrapieno della ferrovia

L'incendio sul lungomare Nord

TERMOLI. Nuova emergenza lungo la scarpata ferroviaria sul litorale Nord di Termoli, in corrispondenza dello stabilimento balneare "Le Dune". Fiamme sono divampate nella vegetazione e sono stati allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.





L'incendio ha richiamato all'esterno anche diversi bagnanti, alcuni dei quali preoccupati dalla vicinanza del rogo alle autovetture in sosta proprio sotto al terrapieno che divide sede stradale e binari.

Non è la prima volta che ciò avviene e ovviamente la riflessione è sempre la stessa: perché le aree non vengono curate e tenute pulite, così da evitare pericoli e anche conseguenze sulla circolazione ferroviaria, in un periodo così intenso di contro-esodo.