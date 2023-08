Moto rubata a Campobasso nella notte, ritrovata dalla Polizia locale a Termoli

TERMOLI. Rubano di notte una Kawasaki 650 e la lasciano nel tratto di strada pedonale che dal Terminal bus di via Martiri della Resistenza arriva fino a piazza del Papa.

La motocicletta, di cui non era stato ancora denunciato il furto, poiché i proprietari ancora non se ne erano accorti, è stata portata via addirittura nel capoluogo a Campobasso. A trovarla e a insospettirsi sono stati gli agenti della Polizia locale di Termoli, che targa alla mano, attraverso la banca dati della Motorizzazione Civile, hanno scoperto la provenienza e contattato i colleghi del capoluogo, che hanno provveduto poi ad avvisare la famiglia derubata, che ha tenuto a ringraziare i Vigili urbani di Termoli, grazie ai quali è tornata in possesso del veicolo.