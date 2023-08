Straniero ubriaco crea scompiglio in via Oberdan, fermato da Carabiniere fuori servizio

TERMOLI. Sabato sera d’assalto, quello di ieri, ultimo del mese di agosto a Termoli. Centro storico e porto gremiti di gente, turisti, residenti, persone dell’hinterland, per la Sagra del Pesce e non solo. Tutti i locali sold-out in pratica e in questo marasma, positivo s’intende, ci sono anche note poco liete.

Note poco liete che si traducono in disavventure che solo grazie alla tempestività di qualcuno non hanno provocato conseguenze ancora più nefaste.

Un cittadino straniero, con accento dell’Est, ha creato scompiglio in via Oberdan, nel locale Nonna Maria, era visibilmente ubriaco, ha cominciato a dare fastidio al personale e quando la situazione stava degenerando, nel frattempo avvertite le forze dell’ordine, chiaramente impegnate nel gestire un sabato sera complicato, un Carabiniere che opera a Bologna, e che si trovava a Termoli in ferie, è intervenuto per evitare il peggio, bloccandolo, nonostante non avesse ricevuto alcun aiuto dagli avventori o passanti presenti.

Situazioni come questa, purtroppo, nel degrado e nell’abuso di alcol che oggi avviene, accadono troppo spesso e c’è da rimarcare che mettono a repentaglio chi lavora, in settori strategici come quelli dell’accoglienza turistica. Anche perché il “provocatore” di turno ha mostrato anche di conoscere rudimenti di arti marziali, quindi aveva una pericolosità latente.

Il militare fuori servizio è riuscito così a bloccare lo straniero, fino all’arrivo dei colleghi della compagnia di Termoli, ma nemmeno la presenza di chi indossava l’uniforme l’ha calmato, e si è reso colpevole e protagonista anche di resistenza e altro.

Serata finita in caserma, le cui intemperanze sono state al vaglio della Procura.

Intanto, lo staff di Nonna Maria ringrazia il Carabiniere fuori servizio per il provvidenziale intervento.