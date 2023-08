Ancora ladri in pieno giorno, casa svaligiata a Ururi

URURI. Non passa giorno che non vengano segnalati furti nelle abitazioni del basso Molise. Ancora una macchina nera avvistata in paese, a Ururi, dopo quanto avvenuto nella tarda serata di mercoledì.

Stavolta, però, hanno agito di giorno, in via Media, nelle vicinanze di piazza Municipio. I proprietari dell'immobile visitato dai banditi erano fuori a pranzo e i malviventi, che probabilmente conoscevano già come muoversi, sono entrati in azione con facilità, intrufolandosi in casa e ripulendola da gioielli e altri oggetti di valore. Un furto compiuto e uno tentato, ma al secondo bersaglio hanno dovuto rinunciare, sarebbero stati scoperti e messi in fuga.

Immediata la segnalazione ai Carabinieri della compagnia di Larino, intervenuti con la radiomobile, assieme ai colleghi della locale stazione.

I ladri sembra siano fuggiti a bordo di un’Audi nera, almeno stando alle segnalazioni fatte alle forze dell’ordine. Contattata la sindaca al telefono, l’avvocato Laura Greco ha affermato “la situazione è diventata davvero preoccupante, in pochi giorni sono diversi i furti messi a segno o tentati, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, assistiamo ad un’escalation di criminalità. Invito i miei concittadini a segnalare immediatamente ai carabinieri ogni minimo movimento sospetto ed evitare comportamenti che potrebbero mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità”.