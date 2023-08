«Viviamo nel terrore dei furti nelle abitazioni», cittadini si sfogano a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. I banditi non agiscono mai solo in un luogo quando "escono in missione". Dopo Ururi, nuovo allarme viene segnalato a San Martino in Pensilis, dove un gruppo di cittadini per la seconda volta lamenta la situazione divenuta insostenibile, a causa dei furti nelle abitazioni.

«Tutto il quartiere dei campetti da tennis è in agitazione. Siamo costretti nuovamente a segnalare i numerosi, giornalieri e costanti furti che avvengono a San Martino in Pensilis e nei paesi limitrofi da circa due mesi ad oggi. Viviamo oramai nel terrore costante e non ci sentiamo liberi nelle nostre abitazioni visto che i furti avvengono anche in pieno giorno. Chiediamo urgentemente l'intervento delle forze dell'ordine, delle amministrazioni, della prefettura per cercare di risolvere immediatamente il problema che affligge noi cittadini bassomolisani. È impossibile continuare a vivere in queste condizioni di paura, terrore ed angoscia», questo lo sfogo di un gruppo di cittadini di San Martino in Pensilis