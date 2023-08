Vasto rogo a San Martino in Pensilis, impegnate diverse squadre: elicottero in volo

Incendio a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nuovo vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio nell'agro di San Martino in Pensilis. Sul posto i Vigili del fuoco, col nucleo Aib regionale, la protezione civile, i Carabinieri e l'Anc 33esimo sottonucleo di San Martino in Pensilis. Si è reso necessario anche l'utilizzo di un elicottero.

Galleria fotografica