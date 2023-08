Numerosi incendi nel basso Molise, turno impegnativo per i Vigili del fuoco

TERMOLI. Ore impegnative per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che nella giornata di domenica hanno effettuato diversi interventi per incendi di vegetazione. Oltre ai roghi estinti sul lungomare Nord di Termoli ieri mattina e nella serata di domenica a San Martino in Pensilis, fiamme sono divampate nel basso Molise anche a Larino, con due distinti incendi, Campomarino, Termoli e Montorio nei Frentani. Segnalato un rogo anche a Cercemaggiore, fronteggiato dai Vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo.

Sempre nella giornata di domenica, poco dopo la mezzanotte, poco dopo i fuochi della Sagra del Pesce, c'era stato un intervento sulla Tangenziale di Termoli per un incidente stradale, su richiesta del 118 e nella notte tra sabato e domenica un'autovettura era andata a fuoco in contrada Marinelle a Campomarino.