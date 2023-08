Furti anche a San Giacomo degli Schiavoni, tre colpi a segno nella stessa zona

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Nella mappa dei furti nelle abitazioni consumati negli ultimi giorni non manca San Giacomo degli Schiavoni. Già nel corso dell'estate 2023 diversi erano stati i colpi messi a segno nella località più prossima a Termoli e i ladri hanno agito nuovamente, nello stesso pomeriggio in cui sono stati segnalati nella vicina Guglionesi.

Auto diverse, tuttavia, quelle avvistate dai residenti, in questo caso, a San Giacomo, i due furfanti si aggiravano in paese con una Lancia Lybra station wagon di colore grigio, con la quale si sono spostati verso i loro bersagli. Almeno tre le case "visitate", tutte in via Milano. Subito dopo aver compiuto le loro azioni predatorie, i banditi si sono dileguati a forte velocità.