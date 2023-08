«Dopo 5 anni assolto dalle accuse infamanti di corruzione e omissione di atti d'ufficio»

TERMOLI. Ebbe grande clamore negli ambienti della Capitaneria di Porto di Termoli l’inchiesta giudiziaria che vide l’esecuzione di due misure cautelari nel giugno del 2018, promossa dalla Procura di Larino, che proprio in quei giorni fu affidata all’allora Procuratore capo pro tempore di Larino, Antonio La Rana. Indagini condotte dai militari della Capitaneria di Porto di Termoli e successivamente dalla Guardia di Finanza di Larino. Ordinanze restrittive della libertà che furono eseguite per un sottufficiale della Guardia costiera e un marittimo di origine pugliese.

Entrambi agli arresti domiciliari, con l’accusa di aver falsificato, sottratto e soppresso documenti ufficiali. Cinque furono complessivamente le persone coinvolte nell’inchiesta, che mirava a fare luce su presunte anomalie rinvenute nella caserma del porto comprese nel periodo tra luglio 2017 e gennaio 2018, scaturite da un provvedimento sanzionatorio dell’estate scorsa, che si tradusse in una multa per pesca sotto taglia da 25mila euro. Sanzione di cui non si ebbe più traccia, così come dell’ingiunzione di pagamento.

A contattarci oggi, è stato proprio l’allora sottufficiale finito sotto inchiesta, ora impiegato presso una caserma dell'Esercito a Pescara. «Dalle indagini condotte dalla Capitaneria di Porto, per la sottrazione di una multa, presente negli archivi dei locali della Capitaneria di Porto di Termoli, elevata nei confronti di un commerciante di prodotti ittici di Lesina, sono stato accusato di vari reati (corruzione, omissione di atti d'ufficio, rivelazione segreto d'ufficio e sottrazione di documenti). Per queste accuse, sono stato agli arresti domiciliari, dal 25.06.2018 al 14.08.2018, per poi passare all'obbligo di firma dal 15.08.2018 al 31.12.2018. Sono stato difeso dall'avvocato Luigi Leo, del foro di Foggia, professionista indiscusso. Grazie al suo operato, e soprattutto grazie alla mia onestà, sono stato assolto dalle accuse infamanti di corruzione e omissione di atti d'ufficio.

Assoluzione importante, perché ho sempre indossato in maniera dignitosa la divisa ed avendo avuto un eccellente carriera. Per altri capi di imputazione, si sta ricorrendo in Cassazione».