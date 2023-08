«Occhi aperti al mare»: Vincenzo Sabella derubato sotto l'ombrellone

TERMOLI. «Occhi aperti al mare», lo ribadisce sia sui social che al nostro microfono il consigliere comunale e provinciale Vincenzo Sabella, eletto stamani presidente della Terza commissione in via Sannitica.

Occasione per intervistarlo sulla disavventura subita ieri, nell’ultima domenica di agosto: «Occhi aperti al mare ragazzi, domenica pomeriggio mi hanno rubato il marsupio sotto l'ombrellone. Con tutto dentro, portafogli, chiavi, cellulare con i contatti, occhiali!

Dopo due ore di ricerche mi ha risposto al cellulare, che non hanno mai staccato, il titolare di 2 lidi più a Nord del mio, (che ringrazio di cuore) hanno lasciato il marsupio appeso vicino le docce senza toccare nulla, evidentemente in cerca di contanti, che sfortunatamente per loro non hanno trovato, salvo trattenersi le chiavi dell'auto! Delinquenti».