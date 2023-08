Termoli sotto shock per la scomparsa di Nick Di Michele, il cordoglio della città

TERMOLI. È una mattinata cupa, grigia, triste. È un giorno di dolore e incredulità. La notizia della morte di Nick Di Michele getta, nuovamente Termoli, nella tristezza più assoluta.

A distanza di pochi giorni dall’ultimo saluto a Gianluca De Luca, i termolesi si apprestano a salutare anche e purtroppo Nick Di Michele, strappato a questa terra troppo presto.

Una presenza importante quella del consigliere Di Michele, attivista del Movimento 5 stelle a Termoli, fin dagli esordi. Una persona retta e corretta e la sua dipartita lascia tutti nello sconforto. I messaggi di incredulità e cordoglio si accavallano, si rincorrono sui social e sulla sua pagina. Tra le migliaia di commenti risuona il “perché? Che succede”, accompagnati da veri e propri ricordi.

Come quelli di Fabrizio Della Corte, che scrive così: “Non voglio crederci, che brutto buongiorno. Ma quanto è spietata questa vita, quante belle persone si porta via e quanti cuori spezza. Prima Gianluca e adesso Nicolino… il mio pensiero è per Mariagrazia e per il figlio, sono veramente azzerato moralmente, siate forti come lo è sempre stato lui. Non posso crederci, quante battaglie fatte al tuo fianco, sempre in prima linea. Riposa in Pace Nick!”.

E tanti altri.

“Quando muore una persona è sempre brutto, ma quando si tratta di una persona giovane, è di una tristezza infinita. Condoglianze ai familiari tutti.”

“Stamattina scopro che non ci sei più, il riposo per te è diventato eterno. Eri ancora giovane e dopo una vita data al lavoro meritavi ben altro riposo. Sono sicuro che sei stato chiamato per più "alti incarichi" prematuramente. Ci mancherai dopo averci dato tanto. Buon viaggio "Comandante" e sentite condoglianze alla famiglia. R.I.P. Nick Di Michele”.

“Queste sono le notizie che non vorresti ricevere- scrive Christian Zaami- Ci siamo conosciuti prima del tuo impegno politico: con il teatro di Ugo Ciarfeo.. Idee politiche diverse, distanti, ma tra noi il confronto è stato sempre schietto, costruttivo e rispettoso. Ciao Nick. Oggi è un giorno triste”,

La professoressa Carla Di Pardo esprime così il suo cordoglio. "Ho appreso la triste notizia, una notizia che non avrei mai voluto sapere, un’amica mi ha informata poco fa. Non è facile perdere ancora una volta e a breve distanza così tanti amici … non cosa sta succedendo, non so, ma tutto ciò mi sconforta mi e rattrista tantissimo, Salvatore, Gianluca, ora tu. Ti ricorderò sempre con la tua divisa da Comandante (Commissario di Polizia Penitenziaria) , quando ti ho conosciuto oltre ad incontrare la cara Direttrice Rosa La Ginestra ho dovuto fare un colloquio anche con te, per la sicurezza e le regole da rispettare e poi ... un caro amico, Erano i primi anni 2000, ci incontravamo sempre negli spazi del Penitenziario di Larino, io portavo avanti dei Progetti ad incarico, Teatro, Laboratorio riciclo carta, Murale e tu dovevi gestire la mia “irruenza” che bei tempi, tempi di collaborazioni, di creatività, condivisione, rispetto e tanti tanti bei progetti! Nick Di Michele sarà difficile pensare che non ci sei più. Hai lottato e ti sei fatto strada senza mai arrenderti e ora così d’improvviso sei andato via, ma questa volta non per lavoro, ma per dirci Addio. Oh mi raccomando, non fare il “Comandante” anche lì, già ce né uno importante, semmai fai il suo braccio destro!!! Ciao Comandà. Sentite Condoglianze alla Famiglia"

Pietro Di Cesare ricorda Nick nel loro primo incontro. “Settembre 2013... 10 anni fa... da poco seguivo il Movimento, i parlamentari avevano occupato il tetto di Montecitorio per la difesa dell'art. 138. Io, che avrei fatto lo stesso, quel giorno scopro che ci sarà un gazebo a Termoli in Piazza Monumento, decido così di approfittarne per conoscere il gruppo di Termoli. Arrivo in piazza, ci sei tu che stai facendo la spola dalla macchina per scaricare il gazebo e le altre attrezzature, mi avvicino. Neanche il tempo di presentarci, me lo consegni e mi chiedi di montarlo. Insieme al gazebo, quel giorno, mi hai trasmesso tutta la passione che mi ha accompagnato in quegli anni di militanza. Tutti gli altri ricordi, le chiacchierate sulla politica e non solo, le riservo nel mio cuore. Cosi ti ho conosciuto e così ti ricordo, un uomo diretto, senza mezzi termini, ma con un grandissimo cuore e tanta passione. Eri un guerriero... solo qualcosa di così vigliacco ed imprevedibile ti avrebbe potuto fermare. Non so se ci sarà qualcosa di storto anche lassù, ma sono sicuro che se così fosse, continuerai ancora a lottare e non ti darai mai per vinto. Grazie Nick Di Michele per tutto quello che mi hai dato, è stato sicuramente di più di quanto ho potuto ricambiare”.

«Caro Nik, questa mattina una notizia troppo triste! Tu che eri un vulcano di simpatia. Ricordo il tuo sorriso quando passavo nel corridoio del penitenziario per andare in classe. Quante avventure, dal teatro alle attività artistiche, alle rappresentazioni sceniche per coinvolgere i nostri studenti ristretti e tu con la direttrice e gli altri operatori sempre pronti a sostenerci in quel cammino così complicato ma importante... Quel senso di umanità che ci legava in un profluvio di fantasia, dove gli ultimi erano protagonisti. Nella rielaborazione di un testo ilare sulla letteratura italiana ti hanno eletto mentore e guida. A Dio Nik. " shihemi ka titri sheku"». Così Fernanda Pugliese.