Sabella: «Stima e rispetto reciproco, Nick mi mancherai tanto»

TERMOLI. È distrutto Vincenzo Sabella, consigliere provinciale e comunale, dopo aver appreso della scomparsa del suo caro amico Nick Di Michele.

Affida alla sua pagina Facebook il suo dolore e il ricordo personale.

«Chi poteva immaginare che quella di ieri sarebbe stata l'ultima telefonata Nick Di Michele, tengo per me i toni e il contenuto, ma non avevamo finito!! Un percorso di conoscenza e amicizia che parte dal 2010 quando per la prima volta ci siamo candidati a Termoli nella stessa lista e che poi ha preso strade diverse ma sempre nel rispetto reciproco, nella stima e nell'amicizia. Due consigliature insieme e le infinite telefonate hanno saldato i rapporti. Mi mancherai tanto. Un abbraccio alla famiglia. Ciao Nick».