Greco: «Termoli e il Molise perdono una persona straordinaria»

TERMOLI. Non si placa lo sgomento e il dolore per la prematura scomparsa di Nick Di Michele. Andrea Greco, tramire un post sulla sua pagina Facebook, lo ricorda come una persona onesta e leale.

«La scomparsa prematura di Nick Di Michele mi ha letteralmente sconvolto.

Un uomo onesto e leale che in questi anni ho visto combattere accanto ai cittadini con vigore e sincera convinzione. Un politico appassionato e determinato, ma prima di tutto un grande amico con cui ho condiviso idee e principi.

A lui va il grande merito di essere stato un pilastro portante del MoVimento 5 Stelle in Molise da quando al principio eravamo poco più di un manipolo di sognatori. Lo conobbi la prima volta nel 2011 e di lì a poco fu uno dei miei più grandi sostenitori, a quei tempi e nel corso degli anni la simpatia reciproca era palpabile e io porterò per sempre con me la sua tenacia e il suo gran cuore.

In questo momento il mio pensiero è rivolto ai suoi cari a cui va il mio sentito cordoglio. Termoli e tutto il Molise oggi perdono una persona straordinaria che tanto aveva ancora da dare.

Buon viaggio amico mio, riposa in pace»