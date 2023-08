Alberi pericolanti in via Volturno, sul posto 115 e Polizia locale: strada chiusa

TERMOLI. Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale anche nei pressi della scuola di via Volturno, ma non a causa dell'incendio. Il forte vento delle ultime ore ha inclinato pericolosamente alcuni alberi e sono intervenuti gli uomini del 115 per mettere in sicurezza l'area. Al momento in via Volturno la circolazione è interrotta. Sul posto anche l'autoscala.