Il ricordo dei compagni di squadra: «Davide resterai sempre con noi»

PETACCIATO. L'A.C. Petacciato si unisce al dolore della famiglia Sciarretta per la scomparsa prematura a soli 45 anni, di Davide.

Il ricordo dei suoi compagni di squadra.

«Davide non era un conoscente ma un amico di Tutti.

Se n'è andato in silenzio, senza troppo rumore, senza tante parole, si è spento con la tenerezza, la gentilezza e la grazia di cui era il maestro; con lui sono volati nel vento diversi sogni, le ambizioni e i progetti. Ci consola il tuo ricordo che sempre conserveremo gelosamente. Ricordiamo bene le nostre giornate con l'associazione ASD C8 PETACCIATO, il Sant'Antonio Abate e tutti gli altri eventi per cui tanto ti dannavi quotidianamente per cercare di fare le cose nel migliore dei modi.

Sei stato sempre presente e puntuale per qualsiasi cosa e per tutti. Ti sei sempre distinto per la tua intelligenza e competenza, hai ottenuto sempre grandi risultati e ci hai reso fieri di ciò che eri, o meglio, di ciò che hai fatto per tutti noi cittadini di Petacciato.

"NESSUNO MUORE SULLA TERRA FINCHÉ VIVE NEL CUORE DI CHI RESTA"

E tu resterai per sempre con noi».

I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 30 agosto 2023 alle ore 10:30 nella chiesa di Santa Maria a Petacciato.

