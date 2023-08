«Padre attento e marito scrupoloso, Nick era gioioso e disponibile», il ricordo di Giovanni Lombardi

TERMOLI. «La morte improvvisa e prematura di un padre, un marito, un fratello, un amico nel fiore della maturità della vita, quando ci sono progetti e traguardi ancora da condividere con i familiari, è una ingiustizia Divina, inaccettabile sia con il cuore sia con il raziocinio!

Il Padreterno a volte è distratto e, nella sua infinita Potenza, gira il capo dall'altra parte e non ostacola il completamento di un disegno funesto.

Il mio pensiero commosso, con un grande peso nel cuore, va alla moglie Mariagrazia e al figliolo Mattia capendo e condividendo il loro infinito dolore del triste momento.

Auguro loro, con affetto, di trasformare l'Infinito dolore interiore in grande forza, per superare tutti i momenti difficili e per affrontare a testa alta il futuro, consci della grande moralità, coerenza, determinazione e bontà che Nick ha sempre dimostrato.

Nick era un Padre attento e scrupoloso, un Marito premuroso che ha sempre seguito la sua Famiglia in modo esemplare. Di Lui conserverò sempre un'immagine di persona gioiosa e disponibile una persona perbene!

Un abbraccio affettuoso alla Famiglia, con le mie sentite condoglianze». Dottor Giovanni Lombardi.