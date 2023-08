Ultraleggero decolla e atterra subito sulle sterpaglie, sul posto 115 e Carabinieri

TERMOLI. Disavventura per alcuni turisti tedeschi nella mattinata di oggi all'Ultravolo di contrada Marinelle. Un ultraleggero ha avuto difficoltà in fase di decollo e dopo essersi sollevato da terra per qualche metro, è atterrato di nuovo, ma nel campo adiacente a quello della pista.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri della compagnia di via Brasile. Per fortuna non ci sono state conseguenze particolari.