Cade con lo scooter in via Volturno, 18enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 18enne è rimasto ferito nella notte a causa di una uscita di strada avvenuta mentre era in sella al suo scooter. Il sinistro è accaduto in via Volturno, nei pressi della scuola materna. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito il ragazzo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Nella caduta il 18enne si è procurato delle escoriazioni.