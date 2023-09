Stroncato da un malore in spiaggia: al Carmelo i funerali del 79enne

TERMOLI. Si celebrano questa mattina i funerali dell'ingegner Clivio Mastrantuono, il 79enne che ha perso la vita sull'arenile di Rio Vivo, domenica scorsa, mentre era in spiaggia. A darne il triste annuncio: la moglie Galia, i figli Anna ed Andrea, il genero Davide, i fratelli Nardo e Diego, le cognate Rossana e Caterina, le nipoti Simona, Eliana e la piccola Elena con i parenti tutti. I funerali hanno luogo alle 11 nella Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, partendo dalla Casa Funeraria Iovine in via Egadi,7.

La salma del pensionato è stata restituita alla famiglia martedì scorso, dopo l’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale su disposizione della Procura di Larino, che però ha rinunciato all’autopsia, non ritenendola necessaria. A stroncare il 79enne un arresto cardiaco, mentre era alla Cala dei Longobardi.

Tuttavia, gli accertamenti della Procura sono proseguiti in settimana. Era stato disposto anche l sequestro del defibrillatore utilizzato nello stabilimento balneare, su cui è stata condotta una perizia tecnica.