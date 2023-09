Esce fuori strada con l'auto e finisce contro un muretto

TERMOLI. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Tremiti. Una ragazza al volante di un'autovettura è uscita di strada in via Tremiti. La macchina è finita contro un muretto, subendo ingenti danni. Per fortuna, poco o nulla le conseguenze per la giovane donna al volante, soccorsa dalla mamma, che precauzionalmente l'ha portata al vicino Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Sul posto intervenute successivamente le forze dell'ordine.

Galleria fotografica