Diversi roghi nel basso Molise, fiamme tra vigneto e oliveto a Portocannone

TERMOLI. Turno impegnativo quello odierno dei Vigili del fuoco, in particolare del distaccamento di Termoli, chiamati a diversi interventi per incendi di sterpaglie. A dire il vero, una delle prime chiamate ha riguardato una macchina nei pressi della sede distrettuale dell'Asrem, che era stata segnalata come incendio di autovettura.

Tuttavia, il veicolo era andato "solo" in ebollizione, per cui non è stato necessario alcun intervento. Subito dopo numerosi i fronti su cui si è dipanata l'attività del 115, tra le località di Ururi, Montenero di Bisaccia, San Felice del Molise, Trivento, Portocannone - qui con fiamme che hanno lambito oliveto e vigneto - Campomarino e San Martino in Pensilis.

Galleria fotografica