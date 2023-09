Si ribalta una Rover con quattro persone, in tre finiscono al Pronto soccorso

SAN MARTINO IN PENSILIS. Quattro le persone coinvolte in un incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri, nel territorio del basso Molise.

Una Rover proveniente dalla provincia di Foggia, con all’interno dell’abitacolo 4 giovani, è uscita fuori strada per cause accertate dai Carabinieri della compagnia di Larino sulla statale 85, l’arteria che collega la statale 87 alle Piane di Larino con la località di San Martino in Pensilis. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Il conducente della Rover ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato.

Uno solo dei quattro è rimasto illeso, mentre altri tre ragazzi sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 Molise, intervenuto con due ambulanze, delle postazioni di Termoli e Larino, coi volontari della Misericordia e della Croce di San Gerardo.