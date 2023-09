Le rubano l'auto nell'ultimo giorno di vacanza

TERMOLI. I dati in possesso delle forze dell'ordine evidenziano un quadro stazionario rispetto agli ultimi anni riguardo all'emergenza furti nel basso Molise e sulla costa, ma gli episodi si susseguono e a coloro che vengono derubati poco importa delle statistiche.

Sicuramente l'amarezza e la delusione albergano in una turista 52enne dell'hinterland, una ricercatrice universitaria di Santa Croce di Magliano, che lavora all'ateneo di Perugia. Era il suo ultimo giorno di mare, con le ferie al crepuscolo. A sparire nel nulla una Lancia Y, targata FV864ZM, sul lungomare Nord in via Amerigo Vespucci. L'aveva parcheggiata alle 10 e alle 17, dopo aver trascorso ore liete sulla spiaggia non l'ha ritrovata più. Oggi doveva ripartire per rientrare al lavoro.

Subito dopo aver scoperto il furto l'ha segnalato al 112, che l'ha inserito nel "sistema", oggi la denuncia di furto sarà formalizzata.