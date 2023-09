Roghi senza tregua, altri 5 cinque incendi divampati nella notte

In fiamme

In fiamme sab 02 settembre 2023

TERMOLI. Non c'è stata tregua nemmeno nella notte per la squadra in turno dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Dopo il florilegio di interventi di ieri, fino al medio pomeriggio, altri roghi sono stati estinti nel territorio.

Di nuovo all'opera in contrada Montebello, ieri sera, quindi fronti sono divampati a Larino, in due distinte zone lungo la statale 87, con incendi boschivi, uno della valle del Sinarca, nel territorio tra Termoli e Guglionesi. Infine, fiamme anche a Montecilfone e lungo la voce del Biferno, a Campomarino.