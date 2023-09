Bimbo annaspa in acqua, interviene subito un istruttore di Sup

TERMOLI. Giornata splendida quella di oggi, sabato 2 settembre, e alla spiaggia c’è chi non rinuncia affatto. Purtroppo, anche in mattinate magnifiche ci sono momenti di tensione e di paura, come quelli che hanno visto protagonista, suo malgrado, un bambino, sulla spiaggia di Sant’Antonio.

Davanti al lido Medusa, dopo la scogliera, tra le 10.15 e le 10.30, il bimbo è andato in difficoltà in acqua, i bagnini del lido si stavano attivando, ma era presente nei pressi l’istruttore di Sup della Lampara, Federico Palombo, che non ci ha pensato due volte e ha tratto dall’impaccio e in salvo il piccolo, che urlava per lo spavento, riportando la situazione alla normalità, soprattutto per i genitori, che si erano preoccupati non poco.