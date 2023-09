«Branchi di cinghiali in giro di giorno e di notte in via degli Abeti»

Cinghiali in via degli Abeti

TERMOLI. Un'estate all'insegna degli animali selvatici, tra lupi, orsi (vicino al Molise) e immancabilmente i cinghiali, sempre più a loro agio sul nostro territorio, in area urbana.

L'ultima segnalazione giunge dalla zona di congiunzione tra contrada Casa la Croce e Difesa Grande, in via degli Abeti, dove si registra la presenza massiccia di cinghiali vicino al campo sportivo.

«In una settimana uscendo da questo viale incontro puntualmente mamma cinghiale con un seguito di 5 o 6 cuccioli che passano tranquillamente da un marciapiede all'altro, su e giù per via degli Abeti. Dunque bisogna passare con assoluta prudenza... Chi lo sa lo fa, ma chi non sa niente?

I ragazzi in bici che accedono al campetto, chiunque passi con i monopattini e io li vedo tutti i giorni, chi come me e altre persone che vanno camminare su quella strada che già è scomoda perché marciapiedi rotti e stretti sommersi dalla vegetazione, possono incorrere in situazioni davvero gravi Le forze dell'ordine sono state chiamate un pomeriggio tardi perché la famiglia di cinghiali pascolava davanti al locale "Piazza Grande", ma la Polizia ha potuto solo presidiare per qualche minuto scacciandoli verso il loro luogo di provenienza e cioè i rovi vicino al campetto.

Sono sinceramente preoccupata - ci rivela una residente - chiunque passi di lì è in pericolo sia di giorno che di notte. Se succedesse qualche guaio nessuno potrebbe dire non lo sapevamo. Si sa e si vede».