Allarme sociale e presenze sospette, le segnalazioni dal territorio

Non si fidano sab 02 settembre 2023

CAMPOMARINO. Quanto ci si possa fidare delle persone che circolano in giro e che "attenzionano" palazzi e stabili, stante l'allarme sociale derivante dai furti in abitazione, non è ancora certo.

In effetti, presenze novizie e forse sospette balzano agli occhi dei più. Di recente, in particolare, ne sono state segnalate di "particolari" anche a Campomarino. Il timore è sempre quello, di trovarsi in casa malfattori o truffatori, che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno.

A causa degli episodi di furti e truffe compiute nel corso degli ultimi mesi, c'è chi ormai non si fida più di nessuno.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, segnalati a Campomarino centro ragazzi sedicenti tecnici della fibra ottica, che però alla richiesta di documenti non esibivano nulla. «Ha destato sospetti vedere un giovane minuto, alto, dai capelli scuri, sulla trentina, con occhiali e barba incolta. Pareva interessato a un sopralluogo in pubblica strada, ma sopralluogo di che?», ha riferito una residente.