Scontro frontale tra auto e moto, ferito il centauro

CAMPOBASSO. Soccorritori del 118 Molise, Carabinieri e Vigili del fuoco intervenuti nella mattinata di oggi sulla statale 17, in territorio di San Polo Matese, al km 210, a causa di uno scontro frontale.

Lungo la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” è stato provvisoriamente interdetto al transito, in entrambe le direzioni, il tratto interessato dal sinistro, su cui sono in corso accertamenti.

La circolazione è deviata in loco su strada provinciale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

La circolazione è ripresa alle 11.50.

Galleria fotografica