Incendio doloso distrugge capannone all'azienda agricola Desiderio, danni ingenti

Incendio distrugge un capannone all'azienda agricola Desiderio

TERMOLI. Pomeriggio e serata da incubo per i titolari dell'azienda agricola Desiderio, lungo la statale 87. Nel territorio di Portocannone, fiamme hanno devastato un capannone utilizzato come rimessa per gli attrezzi e i danni ammonterebbero, secondo le prime stime, ad almeno 300mila euro.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, il cui intervento è stato richiesto dai Carabinieri, intervenuti sul posto. La matrice del rogo, che ha distrutto l'immobile rurale, parrebbe di origine dolosa; anche perché nel corso degli ultimi dieci giorni il 115 è dovuto intervenire più volte in zona, per estinguere altri incendi su terreni adiacenti e confinanti alla loro proprietà. Sarà l'indagine affidata ai militari dell'Arma a chiarire la natura delle fiamme che hanno creato danni così ingenti. visibili a chilometri di distanza, soprattutto per la colonna di fumo nero che si è levata in cielo.

