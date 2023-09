Inquilino non paga l'affitto, padrone di casa gli getta la roba in mezzo alla strada

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. La cosiddetta "giustizia sommaria" non è contemplata, per cui anche per accampare le proprie e giuste ragioni, occorre percorrere le vie definite e normativamente parlando previste.

Lo sa bene un proprietario di casa di via Vitale, a San Giacomo degli Schiavoni, che nella mattinata di oggi, per affitti arretrati accumulati e non pagati da un inquilino, che abita nell'appartamento di cui l'altro è titolare, ha provato a liberarsene, gettando indumenti, effetti personali e persino un materasso in mezzo alla strada.

Scene da film (o da fiction) verrebbe da dire. Intanto, l'inquilino ha preferito togliere il disturbo, caricando quello che aveva su due autovetture e portandole altrove.