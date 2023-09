Emergenza demografica: in Molise crollo delle nascite da primato

MOLISE. Negli ultimi dieci anni la contrazione della popolazione giovanile italiana tra i 15 e 34 anni ha interessato, in particolar modo, il Mezzogiorno.

In questa ripartizione geografica la diminuzione è stata pari a 762 mila unità (-15,1 per cento).

È quanto emerge da un'elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia. In Molise si è registrato un calo (-17,5%) tra i più marcati d'Italia, preceduto solo da Calabria (-19%) e Sardegna (-19,9%). Dal 2013 al 2023 in regione la popolazione giovanile è diminuita di 12.353 unità passando da 70.692 a 58.339. A livello provinciale la realtà che negli ultimi 10 anni ha registrato la diminuzione più importante è stata la provincia di Isernia, -22,2%, -15,6% in quella di Campobasso. Nel primo caso la popolazione giovanile si è ridotta di 4.418 unità, nel secondo di 7.935. (Ansa).