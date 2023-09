Incendi diffusi nel basso Molise, fiamme alla zona artigianale di Montenero

BASSO MOLISE. Giornate con interventi sempre numerosi da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e dei colleghi di Santa Croce di Magliano, a causa degli incendi di vegetazione.

Nella giornata di ieri diverse le località interessate, sia nell’ambito provinciale che nel basso Molise, come a Colletorto, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Larino, Palata e nella tarda serata di ieri un rogo ha preoccupato non poco in contrada Canniviere di Montenero di Bisaccia. Le fiamme sono divampate nelle vicinanze della zona artigianale, distante circa un km dal centro abitato. La segnalazione al centralino del 115 è avvenuta intorno alle 22, col rischio che il forte vento potesse sospingere il fuoco e allargare il fronte dell’incendio. L’emergenza per fortuna è rientrata, anche grazie alla collaborazione di alcuni residenti, che si sono adoperati per scongiurare il pericolo.