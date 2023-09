Scooter investe pedone e rovina a terra in via America, feriti passante e conducente

TERMOLI. Pedone 67enne investito stamani in via America da uno scooter, ma dopo l'impatto, a cadere è stato anche il conducente del ciclomotore, che è scivolato sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato sia il passante che il 58enne che era in sella al ciclomotore al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Per fortuna, entrambi hanno riportato ferite lievi. Intervenuta anche la pattuglia della Polizia locale.