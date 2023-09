"Il lupo ha preso Attila, il mio cane amato da tutti: bisognava segnalare il pericolo"

SAN SALVO. "Ero in casa a prendere l'acqua da portare fuori, mentre il mio cane era vicino al cancelletto. Ad un certo punto sono uscita, allertata dalle voci di tante persone che sentivo provenire proprio da davanti al giardino e mi è stato raccontato che un lupo aveva preso il mio cagnolino" (Leggi).

Inizia così il racconto della signora Mariangela Santorelli, la padrona di uno Yorkshire mansueto e amato da tutti, considerato con tanto affetto dai vicini, soprattutto dai più piccoli che spesso le chiedevano di poterci giocare. Attila aveva 12 anni quando è stato letteralmente strappato all'amore della sua famiglia da un lupo, non si sa ancora se lo stesso di Vasto, che lo ha preso con sé e portato via. Ad assistere alla scena alcuni bambini che stavano giocando nei pressi della vicina pizzeria, dove erano a cena con i propri genitori.

"Mi è stato raccontato - continua Santorelli - che è accaduto tutto in pochissimi minuti. Un bimbo è corso nella pizzeria dicendo di aver visto un animale, un cane o un lupo, che seguiva lui e i suoi amici e quindi sono rientrati tutti intimoriti. Poi il gruppo è uscito e ha visto questo animale azzannare Attila, che era in compagnia di un altro cane, ma probabilmente in una posizione di presa migliore. Così Attila, da quel martedì sera, non l'ho più rivisto".

Una vicina di casa ha attaccato un cartello su una sbarra per segnalare a tutti i residenti di fare attenzione perché nei paraggi si aggira un lupo che il 29 agosto ha preso un cane. La signora Mariangela ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri forestali di Vasto: "Ho detto loro che secondo me bisognava allertare meglio la popolazione sulla presenza di questo animale. Non si può immaginare di uscire fuori dal proprio cancello e trovarsi di fronte ad un lupo. Anche ieri sera mi è stato riferito che ne è stato avvistato uno dalla parte del canneto e che sono intervenuti carabinieri e Asl. Sapevo tutto di quanto stava accadendo in spiaggia, ma non avrei mai immaginato di averci a che fare in questo modo. Bisogna considerare che magari c'è qualche turista che invece non ne sa nulla. Qui è pieno di bambini che giocano davanti casa. Il pericolo c'è, sia per le persone, specialmente per i bambini, sia per gli altri cani, e questo pericolo andava segnalato", conclude la signora Santorelli.

Non si sa se la presenza dei due cagnolini abbia distratto il lupo. Alla famiglia di Attila, che ancora oggi lo piange con grande dolore, consola almeno il pensiero che si possa essere immolato e che grazie al suo sacrificio non sia accaduto nient'altro di male, magari proprio a quei bambini che stavano giocando serenamente in una serata di fine estate.